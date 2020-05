Treffen wieder erlaubt – Geschäfte dürfen öffnen

Die Menschen in Luxemburg dürfen ab dem 11. Mai wieder verstärkt in den sozialen Kontakt mit ihren Mitmenschen treten. Das kündigte Premierminister Xavier Bettel (DP) am Montag an. Das generelle Prinzip der Eindämmung werde dann aufgehoben. Treffen mit bis zu sechs Personen seien dann wieder in Wohnungen erlaubt, bis zu 20 Personen dürften sich wieder im Freien versammeln. In beiden Fällen gilt jedoch die Einhaltung des Mindestabstands und der Hygieneregeln. Bettel appellierte in diesem Zusammenhang an die Vernunft der Bürger: «Eigenverantwortung ist die Basis für erfolgreiche Lockerungen.»

«Man kann sagen, dass es unser Land bis jetzt geschafft hat. Wir haben es geschafft das Schlimmste zu verhindern und die Krankenhäuser nicht zu überlasten», so der Regierungschef. Das Land könne stolz darauf sein, wie es bisher auf die Krise reagiert hat.

Geschäfte dürfen öffnen

Eine zweite Phase der Lockerungen, die die Regierung im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus ergriffen hatte, gelte ab dem kommenden Montag. «Die Zahl der täglichen Neuinfektionen ist momentan relativ niedrig. Seit den ersten Lockerungen am 20. April ist keine besorgniserregende Entwicklung zu erkennen», begründete Bettel den nächsten Schritt.

Auch Geschäfte und kulturelle Einrichtungen, wie Bibliotheken, dürfen ab dem 11. Mai unter speziellen Auflagen wieder Kunden empfangen. Für den Besuch im Friseursalon oder im Kosmetikstudio gilt das selbe – allerdings ist hier eine Terminvereinbarung notwendig. Eine genaue Liste, aus der hervorgeht, welche Geschäfte am kommenden Montag wieder öffnen dürfen, wolle die Regierung noch veröffentlichen. Bis Mittwoch soll auch festgelegt werden, wie genau die Geschäfte die Übertragung des Virus verhindern sollen.

Einige Sportarten wieder erlaubt

Kinos, Casinos, Bowlinganlagen und Indoor-Spielplätze müssen jedoch genauso wie Cafés und Diskotheken vorerst geschlossen halten. «Wir sind uns darüber bewusst, in welch schwieriger Situation die Gastronomie steckt», erklärte Bettel. Ab dem 1. Juni könnten aber auch wieder die Restaurants öffnen, «sollte es die Lage dann erlauben», wie Bettel ergänzte. Die Bürger Luxemburgs und die Grenzgänger sollen in den kommenden Tagen weitere Schutzmasken vom Staat erhalten.

Auch einigen Sportarten, wie Tennis, Golf oder Leichtathletik dürfe ab dem kommenden Montag wieder nachgegangen werden. Mannschaftssportarten seien weiterhin untersagt.

Mehr Tests in Schulen und Einzelhandel

Gesundheitsministerin Paulette Lenert, die im Anschluss ans Rednerpult trat, warnte deutlich vor einer möglichen Achtlosigkeit der Bürger: «Wir sind noch mittendrin und haben lediglich die erste Etappe gut überstanden.» Wichtig sei nun, dass die Menschen diszipliniert bleiben: «Das Sozialleben und die Wirtschaft müssen nun im Gleichgewicht gehalten werden. Wir werden einen neuen Alltag kennen lernen, der noch längere Zeit andauern wird.» Trotz den neuen Lockerungen sollten die Sozialen Kontakte weiterhin gering gehalten werden.

In den Schulen und im Einzelhandel soll in den kommenden Tagen verstärkt auf das Coronavirus getestet werden. Nach Angeben der Gesundheitsministerin werden derzeit 21 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt. Die kritische Marke für das Gesundheitssystem liege bei 90 Patienten.

