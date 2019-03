Kinderpornografie immer mehr verbreitet

In den vergangenen Monaten veröffentlichte die Police Grand-Ducale mehrere Warnhinweise bezüglich der Zunahme an Mobbing-, Belästigungs- und anderen Betrugsfällen. Am Donnerstag warnte die Polizei zusätzlich wegen Kinderpornografie. «Seit einiger Zeit beobachtet die Sektion für Kinderschutz und Sexualdelikte der Kriminalpolizei, dass kinderpornografische Inhalte in den sozialen Netzwerken verbreitet werden», heißt es in einem Communiqué.

Diese Inhalte mit Minderjährigen sind nach Angaben der Polizei «schockierend» und von «Gewalt und Brutalität» geprägt. Noch dramatischer ist, dass «diese Inhalte hauptsächlich von jungen Menschen verbreitet werden». Während die Polizei sich mit den verschiedenen Fällen beschäftigt, weist sie darauf hin, dass sowohl Vertreiber als auch Konsumenten von Kinderpornografie sich strafbar machen.

Mehrere Fälle in Luxemburg

Seit Anfang des Jahres haben zwei Fälle in Luxemburg für Schlagzeilen gesorgt. In dem einen geht es um einen 40-jährigen Lehrer aus Bissen, der seine Schülerinnen nackt gefilmt haben soll. Er wurde zu acht Jahren Gefängnis, davon fünf auf Bewährung, und zu einer Geldstrafe von 1000 Euro verurteilt. Außerdem muss er sich psychiatrisch behandeln lassen. In dem anderen Fall handelt es sich um einen Insassen in Schrassig, der wegen Besitz erotischer Fotos seiner 17-jährige Freundin zu einer Geldstrafe von 5000 Euro und zu einem Beschäftigungsverbot im Bildungsbereich verurteilt wurde. «Angesichts des Alters des Mädchens sind diese Bilder als Kinderpornografie zu betrachten», sagte der Ermittler.

Das Strafgesetzbuch sieht für die Aufnahme, Verbreitung oder Abfrage von kinderpornografischen Inhalten, eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren und eine Geldstrafe von bis zu 50.000 Euro vor. Bei der Nutzung elektronischer Medien kann diese Strafe noch erhöht werden.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)