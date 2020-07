«Mama» öffnet ein etwas anderes Hotel in Kirchberg

Mama Luxembourg ist der dreizehnte Ort eines in Paris geborenen Konzepts, das sich von Belgrad bis Rio de Janeiro und bald auch von Dubai bis Lissabon ausbreitet. Nun ist das 145-Zimmer-Hotel im Großherzogtum in Kirchberg angekommen und will «ein Ort zum Leben in Luxemburg werden». Tatsächlich verfügt das Gebäude auch über ein sogenanntes «Mama Works», in welchem auf zwei Etagen nicht nur diverse Coworking- und Meeting-Räume untergebracht sind, sondern auch ein Kino («Cinemama») und eine Bäckerei.

«Es sind die Menschen, die es luxemburgisch machen werden. Die Einstellung des Teams (Anm. d. Red.: 45 Mitarbeiter zum Start, 120 sollen es letztendlich werden) wird den Ton angeben, aber auch zum Beispiel Gerichte wie Bouchée à la Reine oder die Dekoration, die sich selbst nicht immer ganz ernst nimmt», erklärt Serge Trigano, der den Standort mit seinem Sohn Jérémie leitet. Die Investitionen für das Hotel kommen hingegen vom Eigentümer der Luxemburger Novotel und Sofite-Hotels.

Trotz Corona-Krise hat man den Eröffnungstermin beibehalten, erreicht die angepeilte Belegungsrate von 75 bis 80 Prozent zur Zeit allerdings nicht mal ansatzweise. «Wir hoffen auf 30 bis 40 Prozent im September und 60 Prozent im Oktober», so der Manager. Das Restaurant im Mama Luxembourg soll bis zu 50 Prozent des Umsatzes liefern. «Wir sind die Einzigen, die so ein Verhältnis haben», zeigt sich Trigano stolz.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)