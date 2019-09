Luxemburger leiden unter Luftverschmutzung

14% of EU citizens report exposure to pollution ️



The highest shares reported in:

???????? Malta (26.5%)

???????? Germany (24.5%)

???????? Greece (20.3%)



The lowest shares:

???????? Ireland (5.3%)

???????? Croatia (6.3%)

???????? Sweden (6.8%)



How about your country ❓



➡️Find out here: https://t.co/18jbFVDh9y pic.twitter.com/Eaxl06cd27 — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) September 5, 2019

Während sich 14 Prozent der EU-Bürger Luftverschmutzung ausgesetzt sehen – eine Zahl, die seit 2012 weitgehend stabil geblieben ist – ist die Zahl in Luxemburg auf 18,5 Prozent (Zahlen für 2017) angestiegen. Das zeigt eine Studie von Eurostat, dem offiziellen Statistikinstitut der Europäischen Kommission. Das Großherzogtum ist damit eines der Länder, in denen sich die Einwohner besonders stark mit Umweltschäden konfrontiert sehen.

Malta ist mit 26,5 Prozent das Land, in dem sich die Einwohner am stärksten von Luftverschmutzung getroffen fühlen. Auf Platz zwei folgt Deutschland (24,5 Prozent) und Griechenland (20,3 Prozent). Im Gegensatz dazu berichten nur 5,3 Prozent der Einwohner Irlands, dass sie unter Luftverschmutzung leiden, der niedrigste Anteil in der Europäischen Union. Auch in Schweden (6,8 Prozent), Dänemark (7,9 Prozent) und Finnland (7,9 Prozent) ist das Gefühl, mit Umweltverschmutzung konfrontiert zu sein, besonders gering.

Die Studie macht keine näheren Angaben zu Ursachen der Umweltbelastung. Naheliegend ist, dass der kontinuierliche Anstieg des Autoverkehrs im Großherzogtum eine Ursache darstellt. Im Mai ergab eine Eurostat-Studie, dass die CO2-Emission aufgrund der Verbrennung fossiler Brennstoffe in Luxemburg im Jahr 2018 weiter zugenommen hat (+3,7 %), während sie in 20 der 28 Mitgliedstaaten gesunken ist.

(pp/L'essentiel)