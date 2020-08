Die Hauptstadt erlebt eine besondere Braderie

«Das wird ein arbeitsreicher Tag für uns. Wir müssen den Kundenstrom steuern und dafür sorgen, dass immer ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung steht. Außerdem müssen wir die Kleidungsstücke, die anprobiert, aber nicht gekauft wurden, mit heißem Dampf desinfizieren», erklärt der Inhaber eines Bekleidungsgeschäftes in der Grand-Rue in Luxemburg-Stadt. Wegen der Corona-Pandemie fällt die große Braderie am Montag komplett anders aus, als in den Vorjahren.

Auch wenn der Schlussverkauf in diesem Jahr einiges seiner Anziehungskraft verlieren wird, bleiben die Händler optimistisch: «Wir sind froh, dass die Braderie überhaupt stattfinden kann. Den Betrieb einschätzen können wir aber nicht wirklich. Hoffentlich spielt das Wetter mit», hofft ein Ladenbesitzer in der Avenue de la Gare.

Ein Juwelier in der Grand-Rue spricht das aus, was wohl den meisten Händlern beim Gedanken an die 2020er-Braderie durch den Kopf geht: «Viele Luxemburger sind in diesem Jahr nicht in Urlaub gefahren. Andererseits werden wir wohl viel Kundschaft aus dem Ausland verlieren.» Um dem entgegenzuwirken bieten zahlreiche Geschäfte Schnäppchen an. «Wir verkaufen unsere Ware zum Teil mit 50 Prozent Rabatt», sagt der Inhaber einer Parfümerie in der Avenue de la Gare,

(Séverine Goffin/L'essentiel)