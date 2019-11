Erneuter Rohrbruch flutet Tram-​​Baustelle

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es ist bereits das dritte Mal in drei Monaten: Auf dem hauptstädtischen Boulevard Royal wurde am Mittwochmorgen ein Wasserrohr auf der Trambaustelle beschädigt. Ein L'essentiel-Leserreporter war gegen 11 Uhr vor Ort, als das Rohr brach: «Die ausgehobene Grube ist komplett vollgelaufen. Der Straßenverkehr lief aber ohne Probleme weiter. Die Arbeiter konnten das Leck rasch schließen.»

Allerdings seien die umliegenden Häuser durch den Rohrbruch einige Zeit von der Wasserversorgung abgeschnitten gewesen. Gegen 11.45 Uhr sei der Schaden schließlich behoben worden.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am 21. Oktober an der Kreuzung des Boulevard Royal und der Avenue Marie-Thérèse. Rund vier Wochen davor wurde in der Nähe des Royal Hamilius eine Trinkwasserleitung durchbohrt.

(L'essentiel)