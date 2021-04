Ehemaliger Srel-​​Agent in Audun-​​le-​​Tiche verhaftet

Ein luxemburgischer Staatsbürger, der von der US-Justiz wegen Betrugs mit Kryptowährung gesucht wurde, ist am Donnerstag von der französischen Polizei in Audun-le-Tiche, nahe der Grenze zum Großherzogtum, festgenommen worden. Gegen Fränk Schneider lag ein internationaler Haftbefehl vor, der von einem Richter in New York ausgestellt worden war.

Schneider ist ein ehemaliger Agent des Luxemburger Geheimdienstes Srel und musste sich zuletzt wegen einer möglicherweise illegalen Aktion im Abhörskandal vor Gericht verantworten. Die erste Instanz des Prozesses endete mit dem Freispruch Schneiders und zwei weiterer Agenten. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen das Urteil Berufung eingelegt.

2019 musste sich Schneider auch vor einem New Yorker Gericht wegen Geldwäsche verantworten. In der sogenannten OneCoin-Affäre sollen Hunderte Anleger durch ein Schneeballsystem um mehrere Milliarden Dollar betrogen worden sein. Der vom New Yorker Gericht ausgestellte internationale Haftbefehl wurde Berichten zufolge über die Staatsanwaltschaft von Nancy geleitet. Nach Schneiders Verhaftung könnte gegen den ehemaligen Srel-Einsatzleiter ein Auslieferungsersuchen der Vereinigten Staaten gestellt werden.

(pp/L'essentiel)