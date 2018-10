Kylie Minogue sagt Rockhal-​​Konzert ab

Schlechte Nachrichten für alle Fans von Kylie Minogue: Die Australierin hat ihr Konzert in der Rockhal am 6. November abgesagt. «Aufgrund von Terminkonflikten ist Kylies Konzert in der Rockhal in Luxemburg leider abgesagt. Die European Golden Tour beginnt am 8. November in Brüssel», heißt es in einer an die Rockhal gerichteten Erklärung.

Die Rückerstattung der Tickets erfolgt an den jeweiligen Verkaufsstellen. Online gekaufte Tickets werden automatisch zurückerstattet.

(L'essentiel)