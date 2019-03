Schroder Investment baut Stellen ab

Artikel per Mail weiterempfehlen

Schroder Investment Management, die Vermögensverwaltung mit Sitz in Niederanven baut Stellen ab. «Ab dem Moment als die Entscheidung für die Umstrukturierung durch die Unternehmensleitung getroffen wurde, war Aleba als externer Berater in die Gespräche eingebunden», erklärte Carla Valente der Gewerkschaft Aleba am Mittwoch. Sie beriet die Belegschaft bei den Verhandlungen über den Sozialplan. Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 300 Mitarbeiter.

Nun steht eine Änderung des Betriebsmodells auf dem Plan. Diese soll durch Outsourcing bestimmter Dienstleistungen umgesetzt werden. Wie viele Personen davon betroffen sind, stehe derzeit noch nicht fest. «Der Plan wurde für eine Reihe von Mitarbeitern ausgehandelt. Die gute Nachricht ist, dass die Zahl der betroffenen Personen trotzdem reduziert werden konnte», so Valente weiter.

(Patrick Théry/L'essentiel)