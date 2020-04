Korn bei Niederkerschen erneut verschmutzt

Das Wasser des Flusses Korn in der Gemeinde Niederkerschen ist erneut verschmutzt worden. Das teilte die Polizei am Freitagabend mit. Demnach hätten Zeugen die Beamten am Freitag über die Verschmutzung des Flusses informiert. Diese hatten die Verschmutzung im Gewerbegebiet bemerkt. Eine Polizeistreife konnte am gemeldeten Ort die Zeugenaussagen bestätigten und informierte die Wasserwirtschaftsverwaltung.

Die ersten Analysen der Wasserwirtschaftsverwaltung, ergaben, dass die Verschmutzung des Flusses aus dem Becken des Gadderscheier Industriegebietes in Sassenheim stammt. Es wurden Proben entnommen, um die genaue Ursachen der Verschmutzung zu ermitteln. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet.

(L'essentiel)