Gäste kamen ganz in weiß zu einem besonderen Dinner

Während in den letzten Tagen Rot und Blau die Farben der Wahl für die Weltmeisterschaft waren, hat Weiß am Donnerstagabend am Knuedler die Oberhand gewonnen. Von Schuhen und Jacken bis hin zu Tischdecken und Stühlen folgten die 300 bis 400 Teilnehmer der 10. Luxemburger Ausgabe des «White Dinner» eben diesem Motto.

Ursprünglich wurde das "diner en blanc" von den Ehefrauen französischer Marineoffiziere organisiert, die weiße Uniformen trugen. Für einige ihrer Frauen war es auch die Gelegenheit, ihre Hochzeitskleider anzuziehen!

Vor 30 Jahren wurde es zum ersten Mal in Paris organisiert. Seither hat das inzwischen weltbekannte Konzept auch im Großherzogtum Tradition. Wenn seine Herkunft (siehe Infobox) zwar wenig bekannt ist, besteht für die Gäste vor allem die Möglichkeit, einen außergewöhnlichen Abend zu verbringen. Auf jeden Fall war es das, was Karine aus Alzingen, die zum ersten Mal dabei war, suchte. «Es ist eine wirklich besondere Nacht. Wir treffen Leute, die wir sonst nicht getroffen hätten. Außerdem steht Weiß für Sommer, Chic und Showbiz. Damit hebt man sich von seinem Umfeld ab. Es ist mehr als nur ein Abendessen», sagt sie.

Der Detailgrad ist entscheidend

Das diesjährige Treffen auf dem Place Guillaumme II (der Ort wurde bis zur letzten Minute geheim gehalten) war sehr gut organisiert. Wie viele andere sind auch Solène und Manon, die mit einer Gruppe von Freunden teilgenommen haben, sehr akribisch ins Detail gegangen. Sie sind zum je zweiten und dritten Mal mit dabei und haben gelernt, dass man auf wirklich alles achten muss, wenn man sich von den anderen Teilnehmern unterscheiden will: «Im letzten Jahr waren die Blumen nicht geplant. Aber dieses Jahr haben wir darüber nachgedacht. Der Detailgrad ist ein bisschen wie ein Wettkampf zwischen allen Teilnehmern. Wir haben sogar unser Maskottchen mitgebracht.» Einen weißen Hund natürlich, was sonst?

Nur ein paar Meter weiter haben Vincent und seine Begleiter nicht ganz so viel Wert auf die Details gelegt. «Wir haben uns vor etwa einer Stunde dazu entschieden , auch herzukommen. Immerhin haben wir noch eine Tüte weißer Chips mitgebracht», lacht er.

