Diesel wird am Donnerstag wieder etwas teurer

Diesel tanken wird in Luxemburg ab Donnerstag wieder etwas teurer. Nach dem Preisrutsch in der vergangenen Woche liegt der Maximalpreis für den Liter Dieselkraftstoff ab Mitternacht bei 1,338 Euro, wie das Energieministerium am Mittwoch mitteilt. Das entspricht einem Anstieg um 2,6 Prozent.

Auch der Literpreis für schwefelarmes Heizöl steigt in der Nacht auf Donnerstag um 2,7 Cent auf dann 73,6 Cent. Beim Benzin wurden keine Veränderungen gemeldet.

(L'essentiel)