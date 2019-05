Piratenpartei wirft «Reporter.lu» Fakenews vor

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ech mengen de @gomarc777 ass sech wuel tatsächlech net bewosst, datt hien mat sengem spontanen Trumpismus hei am Fong alles bestätegt, wat et un Kritik u senger Persoun an der @Piratepartei gëtt. https://t.co/cFlMB7qy3S — Christoph Bumb (@_cbumb) May 20, 2019

Der Streit zwischen der Piratenpartei und dem Online-Magazin Reporter.lu hat sich an einem Artikel entzündet, der vergangenen Freitag erschien. Darin beklagte ein Mitarbeiter der Piraten die schlechte Stimmung innerhalb der Partei. «In der Partei herrscht eine Atmosphäre von Angst und Unterdrückung», wird Peter Freitag in dem Text zitiert. Besonders dafür verantwortlich soll demnach Generalsekretär und Kandidat für die Europawahl Marc Goergen sein. Er und Daniel Frères seien «toxische Elemente» in der Partei, heißt es dort weiter.

« Fakenews»

Goergen warf dem Online-Magazin daraufhin vor, vieles in dem Artikel sei einfach erfunden. Wie die Journalisten die Angaben geprüft hätten, sei fraglich. Auf der Facebook-Seite der «Piraten Bezierk Süden», spricht die Partei von einer «klaren Strategie» hinter dem Artikel. Die Partei sei zu unbequem für die politische Elite im Land.

In einem Bericht von 100,7 wird ein Facebook-Post verlinkt, indem die Piraten Reporter.lu «Fakenews» vorwerfen.

Wie RTL berichtet, wirft Generalsekretär Marc Goergen dem Mitarbeiter der Partei vor, Daten gestohlen zu haben. Die Piraten wollen ihn daher anklagen. Reporter.lu betonte, dass die Journalisten nicht auf geklaute Daten zurückgegriffen hätten.

"Eis Recherche baséiert op Temoignagen, an net op geleakten E-mailen oder soss Dokumenter." Dat seet de Christoph Bumb vu https://t.co/Bh4YfCVHj8 als Reaktioun op Virwërf vum Marc Goergen, Generalsekretär an Deputéierte vun de Piraten.https://t.co/Su79X0NLMP — radio 100,7 (@100komma7) May 20, 2019

(mb/L'essentiel)