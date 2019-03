700 offene Arbeitsplätze beim Cloche d'Or-​​Jobday

Artikel per Mail weiterempfehlen

35 Geschäfts- und Restaurantbetreiber des zukünftigen Einkaufszentrums Auchan an der Cloche d'or sind diesen Donnerstag zum Alvisse Parc Hôtel in Dommeldingen gekommen um dort Bewerber für mehr als 700 Arbeitsplätze in dem neuen Zentrum kennen zu lernen. «Dies ist die Veranstaltung mit der größten Anzahl von Stellen, die jemals von der Adem organisiert wurden», stellt Adem-Sprecherin Julie Ransquin fest.

Bei der Adem, aber auch bei den öffentlichen Arbeitsagenturen der Nachbarländer registrierte Arbeitssuchende sind eingeladen worden, ihre Lebensläufe einzureichen und kurze Bewerbungsgespräche mit den von ihnen ausgewählten Unternehmen zu führen. Nichtregistrierte können sich heute Nachmittag noch bis 16 Uhr bewerben. Die von den anwesenden Unternehmen gesuchten Profile sind sehr unterschiedlich. «Es besteht Bedarf an hochqualifizierten Verkaufsberatern, aber auch an Kassierern oder allem, was mit Gastronomie und Kosmetik zu tun hat», ergänzt Ransquin.

Auch Menschen ohne Berufserfahrung

«Wir müssen bis zu zehn Personen rekrutieren. Wir sind bereit, Anfänger aufzunehmen, weil wir ein junges, dynamisches Team wollen, das sich weiterentwickelt», erklärt Karin Schneider, die für einen Friseursalon einstellt. «Heutzutage ist es ziemlich schwierig, einen Job ohne Berufserfahrung zu finden, aber wir wollen jungen Menschen eine Chance geben».

Maria, 24 Jahre alt, aus Niederfeulen, ist eine der vielen Kandidaten. «Ich möchte einen Job in einem Bekleidungsgeschäft oder im Auchan.» Jean, 23, aus Thionville «sucht einen Job in der Gastronomie. Ich habe bereits zwei Jahre Erfahrung im Service. Ich weiß, dass es in Luxemburg einen Bedarf gibt».

(Marion Mellinger/L'essentiel)