Corona-​​Pandemie bremst Bevölkerungswachstum

Die Corona-Krise wirkt sich auf das demografische Wachstum in Luxemburg aus. Dies ist das Ergebnis des Nationalen Instituts für Statistik und Wirtschaftsstudien des Großherzogtums Luxemburg (Statec) am Donnerstag. Am 1. Januar 2021 lebten 634.730 Menschen in Luxemburg. Das ist ein Anstieg von 1,4 Prozent zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 1. Januar 2021.

«Dieser Anstieg ist geringer als der in den letzten Jahren, er schwankte in der Regel zwischen zwei und 2,5 Prozent», so das Statistikinstitut. Im Laufe des Jahres 2020 wurde ein natürlicher Überschuss (Geburten abzüglich der Sterbefälle) von 1850 Personen und ein Wanderungssaldo (Zuzüge abzüglich der Fortzüge) von 7620 Personen beobachtet.

Der Anteil der internationalen Migration am Bevölkerungswachstum betrug im Jahr 2020 88 Prozent. Dennoch haben die Unsicherheiten auf dem Arbeitsmarkt und die Corona-Reisebeschränkungen dazu geführt, dass sich weniger Menschen in Luxemburg niedergelassen haben. Die Auswanderung ist ebenfalls zurückgegangen, allerdings in geringerem Maße.

Darüber hinaus ist die Sterblichkeitsrate infolge der Krise gestiegen. Im Jahr 2020 lag die Zahl der Todesfälle bei 4609. Dies ist ein Anstieg von 7,6 Prozent im Vergleich zu 2019 (4283 Todesfälle).

(L'essentiel)