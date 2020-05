Die Bürger holen ihre Masken ab

Es war nicht keine gewöhnlich Feiertagsveranstaltung, aber sie war dennoch gut besucht. Auf dem Parkplatz der Umgehungsstraße in Differdingen wurden an diesem Donnerstagmorgen Masken an die Bürger der Gemeinde verteilt. Zwei Stände (einer für Fußgänger, einer für Autos) wurden eingerichtet, damit die Bürger ihre Gratispaket mit 50 Schutzmasken abholen konnten. Einige Interessierte waren bereits vor der offiziellen Öffnung der Station eingetroffen. Die Gemeinde hatte die Verteilung ursprünglich für den Zeitraum zwischen 9 und 11 Uhr angekündigt.

In einem gut organisierten System wurden die Abholenden (die maskiert werden mussten) zunächst aufgefordert, ihren Abholschein vorzulegen, dann einem ausgeschilderten Rundgang zu folgen und schließlich ihre Masken abzunehmen. Einige erhielten eine Schachtel mit 50, andere fünf Beutel mit 10 Masken. «Es ist eine ausgezeichnete Maßnahme», sagte Paula. Sie glaubt jedoch, dass die 50 Masken «schnell eingesetzt werden, weil wir zu sechst zu Hause sind». Edouardo sagt, er benutze sie «jeden Tag», deshalb sei er froh, «ein kostenloses Set zu bekommen».

Maria ihrerseits denkt «an diejenigen, die es sich nicht leisten können, die obligatorischen Masken zu kaufen». Sie selbst trägt sie, sobald sie das Haus verlässt, «auch beim Gassigehen mit dem Hund». Die Bürgerin von Differdingen ist jedoch beunruhigt, denn ihrer Meinung nach habe «die Bevölkerung nachgelassen, die Leute passen nicht mehr auf. Aber die Epidemie ist noch lange nicht vorbei». Schließlich rätselt auch Fabrice, was er mit all diesen Masken machen wird: «50 Masken sind eine Menge, ich benutze nicht so viele. Aber es ist immer besser, Reserven zu haben, für den Fall, dass die Epidemie andauert.»

Il y avait une animation inhabituelle pour un jour férié, ce jeudi matin sur le parking du contournement, à Differdange. Deux stands (un pour les piétons, un pour les voitures en drive-in) étaient installés pour permettre aux résidents de venir récupérer leurs lots de 50 masques gratuits. Les premiers intéressés sont même venus un peu avant l’horaire convenu, la commune ayant donné rendez-vous par courrier entre 9h et 11h.

Dans un dispositif bien organisé, les personnes (obligatoirement masquées) étaient invitées à donner leur convocation de l’État, puis à suivre un circuit fléché et enfin à retirer leurs masques. Certains recevaient une boîte de 50, d’autres cinq sachets de 10 masques. «C’est une excellente initiative», disait Paula. Elle estime cependant que les 50 masques «seront vites utilisés, car nous sommes six à la maison». Edouardo dit en utiliser «tous les jours», il se réjouit donc «d’obtenir un lot gratuit».

Maria, quant à elle, pense «à ceux qui n’ont pas les moyens d’acheter les masques obligatoires». Elle-même en porte dès qu’elle sort de chez elle, «y compris pour aller promener le chien». Cette habitante de Differdange se montre cependant inquiète, car selon elle, «la population s’est relâchée, les gens ne font plus attention. Or, l’épidémie est loin d’être terminée». Enfin, Fabrice, un trentenaire, semble se demander ce qu’il fera avec tous ces masques: «50 masques, c’est beaucoup, je n’en utilise pas tant que cela. Mais c’est toujours mieux d’avoir des réserves, au cas où l’épidémie dure».

(jg/L'essentiel)