Grenz-​​Baustelle wird um ein paar Tage verlängert

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es ist bald geschafft, dauert aber doch noch ein paar Tage länger. Die Baustelle an der Sauertalbrücke kostet Pendler seit Anfang Mai einige Nerven. Ursprünglich sollten die Arbeiten an der deutsch-luxemburgischen Grenze am 7. Juli endgültig beendet sein. Daraus wird aber nichts.

Wie die Straßenbauverwaltung am Freitag mitteilt, bleibt die Strecke in beide Richtungen bis zum 10. Juli nur einspurig befahrbar. Danach sollte allerdings alles wieder in normalen Bahnen laufen.

(L'essentiel)