Schulen brauchen dringend Ersatzpersonal

Weil die zweite Welle der Corona-Pandemie auch nicht vor den Schulen halt macht, stellt die Lehrergewerkschaft Forderungen an das Bildungsministerium. Entweder solle für die Schüler eine Maskenpflicht eingeführt oder zum Homeschooling zurückgekehrt werden. Das Ministerium plant allerdings nicht, diese Maßnahmen durchzusetzen. Auch die Allerheiligenferien werden – anders als von vielen erwartet – nicht verlängert. Genauso wurde die Einteilung der Klassen in A- und B-Gruppen zu Beginn des Schuljahres wieder abgeschafft.

Dem Ministerium geht es derzeit vorrangig darum, personelle Engpässe an den Schulen zu verhindern. Minister Claude Meisch (DP) will ein Gesetz vorschlagen, das eine Art Notfallbasis an Lehrpersonal gewährleisten soll. Noch bis Ende der Woche soll darüber abgestimmt werden. «Derzeit sind 200 Grundschullehrerinnen schwanger und gelten somit als gefährdet. Zudem müssen wir uns immer mehr Quarantänefällen stellen», erklärte Gilles Baum (DP), Vorsitzender der Kommission.

Schulen können weiter autonom entscheiden

Die Rekrutierungsbedingungen sollen dementsprechend vereinfacht werden. Die Ersatzlehrer benötigen einen Bachelor-Abschluss in Erziehungswissenschaften und mindestens «einen Sekundar- oder Fachschulabschluss und müssen die drei Landessprachen fließend beherrschen». Für die Beaufsichtigung von Fernlernkursen werden Sekundarschulaufseher benötigt. Ziel ist es genügend Ersatzpersonal einzustellen, damit die zunehmenden Ausfälle kompensiert werden können. Konkrete Zahlen werden keine genannt, Referendarinnen und Referendare, Studierende oder Arbeitslose können sich jedoch bewerben.

Da die Situation jede Woche neu bewertet wird, behalten die Schulen derzeit ihre Autonomie über die Gesundheitsvorschriften. «An einer Schule kann die Maskenpflicht gerechtfertigt sein, während eine andere Schule gut ohne diese Pflicht auskommt», erklärte Gilles Baum. Seit Beginn des neuen Schuljahres wurden 1544 Lehrer und Schüler positiv getestet, 736 Klassen waren davon betroffen (mehr als zehn Prozent). Vom 17. bis 23. Oktober wurde keine Infektionskette aufgezeichnet.

(Nicolas Martin/L'essentiel)