«Hohe Prävalenz» des Virus im Abwasser

Die Corona-Situation in Luxemburg bleibt angespannt, was auch der jüngste Wochenrückblick des Gesundheitsministeriums am Mittwoch bestätigt. Vor allem im Abwasser zeigte sich in 13 Kläranlagen zwischen dem 8. und 14. Februar eine «hohe Prävalenz des Virus». «Ein leichter Aufwärtstrend war zu Beginn der Woche erkennbar, scheint sich aber bis zum Ende der Woche nicht bestätigt zu haben», heißt es im Bericht des LIST.

Andere Daten zeigen hingegen keinen signifikanten Anstieg von Corona im Land. Die Zahl der positiv getesteten Personen sank in der Woche sogar leicht von 1140 auf 1099 (-3,6 Prozent). «Es ist wichtig, bei den Interpretationen vorsichtig zu bleiben und die Ergebnisse der nächsten Analysen abzuwarten, um einen echten Trend erkennen zu können», erklärt das Gesundheitsamt im Bezug auf die Abwasseranalyse.

Im Gegensatz zu den vergangenen Wochen veröffentlichte das Ministerium keine Zahlen zur Verteilung der verschiedenen Varianten, sondern wies lediglich darauf hin, dass derzeit «ein Sequenzierungssystem aufgebaut wird, das repräsentative Ergebnisse ermöglicht». Die nächsten Daten werden bereitgestellt, sobald das Tool verfügbar ist. In der vergangenen Woche bereits über 100 Fälle der britischen Variante nachgewiesen. Eine weitere Zunahme scheint unvermeidlich, zumal die Situation im französischen Département Moselle die luxemburgischen Behörden weiterhin «beunruhigt».

(Thomas Holzer/L'essentiel)