Bettel würdigt Leistungen der Rettungskräfte

Premierminister Xavier Bettel hatte sich einen sonnigen Tag ausgesucht, um das Centre d'incendie et de secours (CIS) in Düdelingen zu besuchen. «Falls ihr euch fragt, warum wir zu euch gekommen sind. Ich hatte ein Gespräch mit der Innenministerin. Wir fanden wirklich, dass die Rettungskräte in der Krise eine super Arbeit geleistet haben und weiterhin leisten. Für uns ist es wichtig, auch den Leuten im Einsatz Danke zu sagen», stellt Bettel gleich zu Beginn in Düdelingen klar.

Zusammen mit Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) und CGDIS-Verwaltungsrats-Vorsitzende Lydie Polfer (DP), lässt er sich zeigen, wie die Rettungskräfte sich auf einen bestätigten Corona-Einsatz vorbereiten und einkleiden. Das Anziehen der umfangreichen Schutzausrüstung sei dabei gar nicht das Problem, sondern eher das Ausziehen, weil die Schutzkleidung nach dem Einsatz kontaminiert sein könnte, beschreibt Yves Vesque vom CIS Düdelingen den Prozess.

Dadurch werden aus durchschnittlichen Einsatzzeiten von einer Stunde und zehn Minuten bis zu drei Stunden, sagt Vesque. Nicht nur die Rettungskräfte, sondern auch das Arbeitsgerät und der Rettungswagen müssen aufwendig desinfiziert werden, um jede Kontamination zu vermeiden. Auf Bettels Nachfrage, wie die Lage aktuell ist, antwortet Yves Vesque «etwas ruhiger» aber das heiße nicht, dass man keine Corona-Fälle zu fahren habe. Erst heute hatten die Rettungskräfte noch einen Corona-Einsatz.

Bettel zeigt sich interessiert und ist sich nicht zu schade, beim Abdichten der Schutzkleidung eines Mitarbeiters mitzuhelfen, als ein Klebestreifen nicht halten will. «Ist es warm unter der Kleidung?», fragt der Premierminister und bevor der vorbildlich eingepackte CIS-Mann in der Mittagssonne antworten kann, schiebt Bettel nach: «Seid ihr froh, wenn wir wieder weg sind?»

« Wir sehen regelmäßig Fälle von jungen Leuten, die schnell schlimm werden »

Tatsächlich ist der Terminkalender des Premiers dicht gepackt, denn auch die Notrufzentrale in Gasperich steht noch auf dem Plan. Keine halbe Stunde später sind Bettel, Polfer und Bofferding schon in der Einsatzzentrale und entschuldigen sich bei vereinzelten Nachzüglern: «Sorry, wir waren so schnell. Es war gar kein Verkehr auf den Straßen».

Auch in Gasperich wird der Premierminister von Einsatzkräften über die Lage informiert. Von rund 800 Anrufen, die in der Zentrale jeden Tag eingehen, führen etwa 180 zu tatsächlichen Einsätzen. Momentan sei die Aktivität unter anderem aufgrund der Telearbeit etwas geringer. Was die Pandemie-Lage angeht, bestätigen die Rettungskräfte gegenüber Bettel, dass aktuell weniger alte Menschen schwer an Corona erkranken und dafür aber immer mehr jüngere. «Wir sehen regelmäßig Fälle von jungen Leuten, die schnell schlimm werden», erklärt ein anwesender Sanitäter. Dies hänge auch damit zusammen, dass junge Corona-Patienten oft länger zuhause ausharren, bis es nicht mehr geht.

Bei dem Thema berichtet Bettel den Anwesenden von neuen Zahlen aus den Kläranlagen des Landes, die «einen wirklich guten Trend zeigen». Um seine Aussage zu belegen erkundigt er sich kurzerhand nach der E-Mail-Adresse eines CGDIS-Mitarbeiters und schickt ihm die Dokumente von seinem Smartphone, um sie anschließend auf der Leinwand besprechen zu können. Alle sind sich jedoch einig, dass weiterhin Vorsicht geboten ist. «Es kann schnell wieder hochgehen», so Bettel.

