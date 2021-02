Junge Menschen leiden schwer unter der Krise

Die Arbeitslosigkeit in Luxemburg ist im vergangenen Jahr aufgrund des Coronavirus stark angestiegen. Eine Bevölkerungsschicht ist besonders betroffen: die Jugend. So lag die Arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen nach den neuesten Eurostat-Daten im Dezember bei 22,3 Prozent, verglichen mit 6,4 Prozent bei der Gesamtbevölkerung. Man muss bis Dezember 2019 zurückgehen, um eine Jugendarbeitslosenquote von unter 20Prozent (18,9 Prozent) zu finden.

Darüber hinaus lag die Quote der jungen Menschen, die arbeitslos sind und sich nicht in einer Ausbildung befinden, im dritten Quartal 2020 bei 9,4 Prozent, verglichen mit 8,7 9,4 Prozent im zweiten Quartal und 6,5 9,4 Prozent im ersten Quartal. «Junge Hochschulabsolventen haben derzeit große Schwierigkeiten, eine stabile Beschäftigung zu finden und sich durch Praktika in Unternehmen zu integrieren. Viele Einstellungspläne wurden auf Eis gelegt», erklärt Narimène Dahmani von der Idea-Foundation, der Think-Tank der Handelskammer. Studenten droht zudem der Verlust ihrer Jobs in besonders betroffenen Branchen wie der Gastronomie und dem Tourismus. Viele junge Arbeitnehmer mit befristeten Jobs bekommen keine Vertragsverlängerung.

Die Adem bietet Maßnahmen an, die jungen Menschen helfen sollen, einen Arbeitsplatz zu finden. Bildungsminister Meisch startete außerdem im September, ein Ausbildungsprogramm für Abiturienten, die aufgrund der Coronakrise ihr Studium abgebrochen haben.

(ol/L'essentiel)