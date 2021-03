Weshalb Luxemburg seinen Impfstoff hortet

Luxemburgs Impfkampagne läuft, dennoch hat das Land einiges an Corona-Impfstoff auf Halde. Nach Angaben des Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) sind bisher nur 54,7 Prozent der bisher erhaltenen Dosen verwendet worden. Zum Vergleich: Belgien liegt bei 83, Deutschland 71 und Frankreich bei 68 Prozent. «Die Zahl steht völlig im Einklang mit unserer Strategie», stellt eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums auf Nachfrage von L'essentiel klar.

«Bei den Impfstoffen von Pfizer/Biontech und Moderna legen wir bei der ersten Injektion bereits die zweite Dosis, die vier Wochen später verabreicht wird, zurück», erklärt sie weiter. Somit werde automatisch die Hälfte der Liefermenge zwischenzeitlich eingelagert, damit im Falle von Lieferschwierigkeiten die zweite Dosis auf jeden Fall parat stehe und die erste Injektion nicht umsonst gewesen sei. Bei Astrazeneca werde nur ein Viertel des gelieferten Impfstoffes beiseite gelegt, da hier die Dauer zwischen den Injektionen mit zehn Wochen mehr als doppelt so lang ist. «Hier haben wir mehr Spielraum, um auf eine neue Lieferung zu warten», erklärt die Sprecherin.

Und was passiert mit angebrochenen Dosen? «Auch hier haben wir eine Strategie», sagt die Ministeriumssprecherin. Vornehmlich versuche man, eher auf den Impfstoff von Astrazeneca zurückzugreifen, da er einfacher zu lagern sei, wenn sich noch Impfstoff in der Ampulle befinde. Das Serum könne auch am nächsten Tag ohne gesundheitliche Risiken verwendete werden. Am Ende des Tages würden die Mitarbeitenden in den Impfzentren ohnehin versuchen, noch jemanden zu finden, dem die Dosis verabreicht werden kann. «Das sind allerdings immer Personen, die zur aktuellen Impfgruppe gehören.»

