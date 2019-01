Unsere Weihnachtsbäume haben zwei Leben

In ganz Luxemburg häufen sich alte Weihnachtsbäume auf den Bürgersteigen, die dort nach den Feiertagen zurückgelassen werden. Die Gemeinden haben den Bürgern die entsprechenden Anweisungen gegeben. In Luxemburg geht das Einsammeln der Bäume in den ersten drei Januarwochen vonstatten. Wenn die gemischten Restabfälle abgeholt werden, sind auch die Weihnachtsbäume dran. In Esch passiert alles an einem Tag, in Differdingen sind insgesamt vier Touren nötig.

Die Aktion ist sehr aufwendig. Der Straßendienst Differdingen erklärt, dass rund tausend Weihnachtsbäume abtransportiert werden müssen. Diesen werden anschließend «gehäckselt und dann in Parkanlagen und auf Grünflächen» als Bodenabdeckung gegen Unkraut verteilt.

Darüberhinaus werden einige der entsorgten Weihnachtsbäume für organisierte Lagerfeuer wie beispielsweise das traditionelle Burgbrennen zurückgehalten. Im vergangenen Jahr steuerte die Stadt Luxemburg rund 100 Kubikmeter Tannen für die in mehreren Bezirken organisierten feurigen Feste bei. Zusätzlich wurden über 25 Tonnen an Tannenbäumen als Häckselgut kompostiert.

(Séverine Goffin/ L'essentiel)