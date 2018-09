So stahl der Flughafen-​​Raser von Lyon das Auto

Ein Autofahrer lieferte sich am 10. September am Flughafen Lyon Saint-Exupéry eine Verfolgungsjagd mit den französischen Sicherheitskräften. Er durchbrach mit dem Auto zunächst die Glastüren am Terminal und gelangte auf das Flugfeld. Er wurde schließlich am Steuer eines in Luxemburg zugelassenen Autos verhaftet. Das gestohlene Fahrzeug gehört Jérôme Meunier, einem Unternehmer aus Dijon. Er ist der Chef der Firma Mago Invest mit Sitz in Luxemburg.

Die Mercedes S-Klasse war wenige Stunden zuvor von einem Vertriebsleiter der Firma an einer Tankstelle in Dijon gestohlen worden. Zehn Tage nach den Ereignissen wurde das Video des Diebstahl von Francetvinfo veröffentlicht. Der Angreifer wurde gefilmt, als er auf das Opfer einschlug, bevor er mit dem Auto flüchtete.

Zahlreiche Kunden der Tankstelle beobachteten die Szene ohne einzugreifen. «Das Ganze war surreal. Sechs oder sieben Personen schienen sich überhaupt nicht dafür zu interessieren», sagt Meunier, der Anzeige wegen unterlassener Hilfeleistung erstattet hat.

(th/L'essentiel)