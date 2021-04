Diesel und Benzin werden am Dienstag teurer

Autofahrer müssen im Großherzogtum ab Dienstag erneut tiefer in die Tasche greifen. Sowohl bei Diesel als auch Benzin steigt der Maximalpreis zum Tageswechsel, wie das Energieministerium am Montag mitteilt. Für den Liter Diesel werden ab Mitternacht an den Säulen des Großherzogtums 1,151 Euro fällig, ein Plus von 1,9 Cent.

Für Benzin der Sorte «Super 98» müssen dann 1,356 je Liter gezahlt werden, ein Anstieg von 2,4 Cent im Vergleich zum Montag. Für Benzin der Sorte «Super 95» sind keine Änderungen angekündigt worden. Hier bleibt es bei dem seit Samstag gültigen Preis von 1,280 Euro je Liter.

(L'essentiel)