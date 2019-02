«Das Vier-​​Augen-​​Prinzip wurde angewandt»

Sam Tanson, die Ministerin für Wohnungsbau, hat den Betrugsfall, der den nationalen Wohnungsfond erschüttert hat, in einer parlamentarischen Antwort bestätigt. Sie verteidigt die Fonds du Logement und sagt, dass das in derartigen Angelegenheiten verwendete «Vier-Augen-Prinzip» in allen Arbeitsschritten in dem Fall angewandt wurde.

Durch die schnelle Intervention vom nationalen Wohnungsfond konnte noch eine Summe von 534.000 Euro bereits nach erfolgter Überweisung geblockt werden. Die Behörden wurden in Luxemburg, als auch in Polen eingeschaltet und ermitteln in dem Betrugsfall.

(L'essentiel)