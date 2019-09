«Adapto» wird nun doch kostenlos

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am 2. Juli kündigte Verkehrsminister François Bausch (Déi Gréng) an, dass der «Adapto»-Dienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität am 1. März 2020 im Gegensatz zu CFL, Luxtram, RGTR und TICE nicht kostenlos sein wird. Die Parlamentarier lehnten mit 31 zu 29 Stimmen (29 dafür) den Antrag des Abgeordneten Marco Schank (CSV) ab, der die Möglichkeit forderte, diesen Transportdienst auf Abruf kostenlos zu machen.

Nach einer kürzlichen Konsultation mit den Ministern, die sich mit der Frage des Verkehrs für Menschen mit besonderen Bedürfnissen befassen, hat Bausch seine Meinung offensichtlich geändert. Der «Adapto»-Dienst «wird so schnell wie möglich reformiert» und «wird von kostenlosen öffentlichen Verkehrsmitteln profitieren», kündigte er am Montag an.

«Der Fahrplan wird aufrechterhalten, aber Zugang und Organisation werden reformiert», so der Minister. So werden die Bedingungen für den Zugang zum «Adapto»-Verkehr geändert. Mit anderen Worten, der Verkehr ist für Menschen mit Behinderungen und eingeschränkter Mobilität reserviert, die keine anderen Verkehrsmittel zur Verfügung haben.

Erfolgreiche Petition

Eine nationale Reservierungsstelle wird für die Organisation der Routen und die effiziente Gruppierung der Kunden zuständig sein. Außerdem wird eine nationale Kommission eingerichtet, die entsprechende «Bewerbungen bewerten» soll.

Die im Juli auf der Website der Chamber zur Unterzeichnung vorgelegte öffentliche Petition Nr. 1329, die den kostenlosen Transport von Personen mit eingeschränkter Mobilität fordert, übertraf schnell die für die Debatte in der Kammer erforderlichen 4500 Unterschriften.

