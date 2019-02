Gilt bald Tempo 80 auf den Landstraßen?

In Frankreich wurde 2018 ein «historischer» Rekord aufgestellt. Verkehrsunfälle forderten insgesamt «nur» 3259 Todesopfer – neun weniger als beim letzten «Rekord» aus dem Jahr 2013. Laut Premierminister Édouard Philippe konnten insgesamt 116 Unfalltote vermieden werden. Grund dafür: das neue auf 80 Stundenkilometer herabgesetzte Tempolimit, das seit dem 1. Juli außerorts für alle Straßen mit jeweils nur einer Fahrspur pro Richtung gilt. Insgesamt sind rund 400.000 Kilometer Straße betroffen.

Könnte eine solche Maßnahme auch demnächst in Luxemburg Realität werden? Nach Angaben des Ministeriums für Mobilität und öffentliche Arbeiten, sei dies nicht geplant. Zwar beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe mit diesem Thema, aber der Fokus liegt eher auf einem Tempolimit bei den unfallträchtigsten Straßen. «Jede Landstraße in Luxemburg wird – Stück für Stück – überprüft», erklärt eine Sprecherin des Ministeriums auf Anfrage von L'essentiel. Bei Bedarf könnten zum Beispiel einige Bäume gefällt oder Leitplanken montiert werden.

«Die Tempo 80-Begrenzung sollte im Auge behalten werden.»

Die Behörden setzen ebenfalls auf stationäre und mobile Radargeräte, um das Fahrverhalten der Luxemburger zu ändern. In dieser Hinsicht soll im Herbst dieses Jahres auf der N11, kurz nach Waldhof, der allererste Strecken-Radar in Betrieb gehen. Dieser wird die Durchschnittsgeschwindigkeit eines Fahrzeugs zwischen zwei Punkten berechnen. Seit 2011 wurden auf dieser Strecke insgesamt 19 Verkehrsunfälle registriert, die drei Tote und 37 Verletzte forderten.

«Wir glauben, dass die allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 Stundenkilometer auf den Landstraßen in Frankreich vorbildlich ist und dass es sich lohnt, sie im Auge zu behalten», sagt Paul Hammelmann, Präsident der Sécurité routière. Zahlreichen Studien zufolge mache eine Herabsetzung von zehn Stundenkilometern bereits einen großen Unterschied. Die Überlebenschancen steigen bei einem Frontalzusammenstoß um 50 Prozent, die Aggressivität am Steuer nimmt ab und Staus werden seltener wenn alle mit der gleichen Geschwindigkeit fahren!»

Laut dem Präsidenten der Verkehrssicherheit wird François Bausch seine Meinung aber in naher Zeit nicht ändern. «Langfristig denke ich jedoch, dass das Tempo 80 in Europa und damit auch in Luxemburg die Regel sein wird. Als die Höchstgeschwindigkeit innerorts von 60 auf 50 Stundenkilometern begrenzt wurde, war die Maßnahme am Anfang auch umstritten, bevor sie von allen akzeptiert wurde», sagt Hammelmann.

( pp/L'essentiel)