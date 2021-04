Luxemburger strömen auf offene Terrassen

Obwohl es am Mittwochmittag in Luxemburg geschneit hat, hielt es Dutzende von Hartgesottenen nicht davon ab, wieder auf den Terrassen der Gastronomie nach monatelangem Lockdown einzukehren. Auch wenn sich die Gastronomen die Rückkehr etwas sonniger vorgestellt hatten, waren sie mit Decken und wärmenden Heizpilzen gut vorbereitet.

«Es ist ein kleiner Schritt, aber wir können sehen, dass die Restaurantbesitzer, die Leute und die Kunden glücklich sind. Es besteht ein geringeres Risiko, als wenn sie sich woanders treffen. Hier gibt es ein Zwei-Personen-Limit. Zu Hause wird mehr gemischt. Es ist nicht viel, aber es ist eine Möglichkeit, wieder ins Leben zurückzukehren», erklärte Premierminister Xavier Bettel (DP).

« Wir sind glücklich, aber wir vermissen das gute Wetter »

«Wir haben seit November darauf gewartet. Der Schnee hat uns nicht aufgehalten, nichts hält uns auf. Wir haben es wirklich zu sehr vermisst», so Julia und Estelle, die warm angezogen auf einer Terrasse an der Place d'Armes sitzen. «Wir sind glücklich, aber wir vermissen das gute Wetter», betonte Restaurant-Betreiber Alberto Duarte von der Bodega, der in der Nähe seiner Kunden Heizgeräte aufstellt.

Emile Calmes, Besitzer der Brasserie du Cercle, ist trotz voller Terrasse nicht zufrieden: «Wir können nicht über Lockerungen reden, weil es nicht ausreicht, um unsere finanzielle Situation zu retten. Es ist nicht profitabel. Aber wir müssen auf der von der Regierung gestarteten Welle reiten und das Spiel mitspielen, in der Hoffnung, dass wir nach dem 25. April auch innen öffnen können.» Bis zu diesem Zeitpunkt gelten die derzeitigen Regeln.

(nm/L'essentiel)