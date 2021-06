Farbenfrohe Mode lockt Shopping-​​Fans in die Stadt

Die bunten Schaufenster der Bekleidungsgeschäfte in der Hauptstadt erinnern daran, dass der Sommer vor der Tür steht. «Die Kunden wollen lieber Farbe tragen, vor allem nach all dem Regen, den wir hatten», lächelt Mylène, Leiterin eines Damenmodengeschäfts. Das farbenfrohe Angebot kommt an, wie Kundin Céline bestätigt: «Die Sonne und die Aussicht auf Urlaub machen Lust auf Shopping. Wir wollen einfach einen Tapetenwechsel und wenn wir all diese Farben sehen, da bekommt man richtig Lust, an den Strand zu gehen».

Mit dem guten Wetter finden auch wieder vermehrt Menschen aus der Großregion ihren Weg in die Luxemburger Läden. «Wir haben auch Kunden aus Brüssel, aber vor allem aus der Großregion», bestätigt Elvis, Manager eines Streetwear-Bekleidungs- und Schuhgeschäfts.

Jean-Marie ist in Begleitung seiner Frau in die Hauptstadt gekommen, um die offenen Terrassen zu genießen und einen Spaziergang zu machen: «Wir haben einen Rucksack gekauft und genießen das gute Wetter zum Einkaufen», so der 70-Jährige.

(Noémie Koppe/L'essentiel)