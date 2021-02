Pfadfinder bringen Buergbrennen nach Hause

Trotz der Corona-Pandemie und den folglich von der Regierung auferlegten Hygienevorschriften halten die Pfadfinder von Beggen am alljährlichen Buergbrennen fest. Das große Feuer, dass traditionsgemäß am Sonntag nach Karneval in den Ortschaften entfacht wird, soll den Winter vertreiben.

Viele Jugendverbände im Land haben die Veranstaltung dieses Jahr ganz abgesagt. Diejenigen, die sich entschieden haben, die Tradition zu ehren, mussten sich komplett neu organisiert. Die Pfadfinder von Beggen entzünden ihr Lagerfeuer zwar an der gleichen Stelle wie in den vergangenen Jahren, bitten die Menschen aber Zuhause zu bleiben. «Wir werden das Feuer filmen und eine Live-Übertragung machen, die die Leute um 19 Uhr von zu Hause aus auf unserer Facebook-Seite verfolgen können», erklärt Kimon Leners, einer der Pfadfinderleiter.

Die Gesundheitsvorschriften erlauben zwar Versammlungen von bis zu 100 Personen, solange alle Teilnehmer einen Sitzplatz mit zwei Metern Abstand haben und die Masken tragen, aber die Pfadfinder aus Beggen haben für eine derartige Organisation nicht die Mittel, so Leners. Für das Feuer «werden wir zu dritt sein und die Polizei wird uns im Falle von Problemen helfen», erklärt er. Aufgrund von Gesundheitsmaßnahmen wird auch das Buergbrennen kleiner ausfallen. «Nur fünf statt der üblichen zehn Personen werden es vorbereiten. Wir werden also nicht so hoch bauen können. Aber es war uns wichtig, die Tradition zu bewahren, auch wenn es nicht die Atmosphäre anderer Jahre sein wird», bedauert er.

(jg/L'essentiel)