Das war der trockenste Oktober seit 30 Jahren

Der milde Oktober in Luxemburg war in aller Munde. Ein Blick auf die Daten von MeteoLux bestätigt, wie außergewöhnlich der Monat tatsächlich war. In den letzten 30 Jahren gab es keinen trockeneren Oktober. Die aufgezeichnete Niederschlagsmenge betrug 15,8 Liter pro Quadratmeter und lag damit mehr als fünfmal unter dem durchschnittlichen Monatswert. Zwischen 1981 und 2010 regnete es im Oktober durchschnittlich 86,9 Liter pro Quadratmeter. Im Rekord-Oktober 1998 fielen gar 212,9 Liter pro Quadratmeter.

Experten der Wasserwirtschaftsverwaltung sprechen von einer «außergewöhnlichen Situation». Die Wasserstände der Flüsse im Land sind an einigen Stellen sehr niedrig. Daran ist aber nicht nur der trockene Oktober schuld, in dem es lediglich an neun Tagen regnete (Durchschnittswert: 15 Tage), sondern natürlich auch der Rekordsommer.

11,8 Grad im Durchschnitt

Die Abwesenheit des Regens sorgte auch für ungewöhnlich milde Temperaturen. Im vergangenen Monat waren es im Durchschnitt 11,8 Grad im Großherzogtum. Dies ist mehr als zwei Grad wärmer als der Durchschnittswert der letzten 30 Jahre (9,5 Grad). Lediglich das Rekordjahr 2006 war noch wärmer (12,8 Grad). Im Oktober 1974 lag der Durchschnittswert noch bei 4 Grad.

Das Jahr 2018 könnte außerdem eines der Jahre mit den meisten Sommertagen sein, also Tage, an denen die Temperatur mindestens 25 Grad erreicht hat. Die maximale Temperatur im Oktober betrug 24,5 Grad (13. Oktober).

(Nicolas Chauty/L'essentiel)