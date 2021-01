42 Monate Gefängnis wegen Bombendrohung

Zu Beginn des Jahres 2017 gingen an mehreren Orten im Großherzogtum falsche Bombendrohungen ein. Am 23. März sorgte so ein Anrufer dafür, dass das Utopolis-Kino und der Auchan-Supermarkt auf dem Kirchberg komplett evakuiert wurden. Knapp einen Monat später, am 20. April, wurde auch der Globus Baumarkt in Bettemburg geräumt, weil ein Anrufer gedroht hatte, eine Bombe zu zünden. Eine Woche später ging eine ähnliche Drohung im Einkaufszentrum City Concorde in Bettemburg ein.

Wenige Wochen nach den Ereignissen, im Mai 2017, erklärte die Staatsanwaltschaft, dass der Urheber der Drohanrufe gefasst wurde: Dabei handelte es sich um einen damals 56 Jahre alten Luxemburger, der in Nancy im Gefängnis saß. Am gestrigen Donnerstag wurde er in erster Instanz zu einer 42-monatigen Haftstrafe und die Zahlung von Schadenersatz verurteilt. Der Angeklagte hat bereits Berufung eingelegt.

(Fréderic Lambert /L'essentiel)