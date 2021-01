Wandern und Rodeln geht, Skilanglauf nicht

Ganz im Norden Luxemburgs, auf einer Höhe von 538 Metern, ist die Gemeinde Weiswampach einer der wenigen Orte des Landes, an denen Wintersport möglich ist. «Im Falle von Schnee bietet sich hier die Möglichkeit für Skilanglauf und Rodeln», teilt der regionale Tourismusverband im Ösling mit. Da sich der Schnee in den Höhenlagen zu halten scheint und in den kommenden Tagen Neuschnee erwartet wird, dürfte bei vielen Wintersportbegeisterten im Großherzogtum die Hoffnung keimen, die Langlaufskier auszupacken.

Henri Rinnen, Bürgermeister von Weiswampach und Präsident des Tourismusbüros.

Im Moment ist Skilanglauf allerdings aus zweierlei Gründen nicht möglich: «Es ist weiß und es fällt noch ein bisschen Schnee», teilte uns das Tourismusbüro Weiswampach am Montagmorgen mit, «aber die Bedingungen sind leider nicht gut. Es ist zu nass und es steht zu viel Wasser auf den Wiesen. Um optimale Bedingungen vor der Öffnung der Loipen zu haben, bräuchten wir eine gute Woche mit kaltem Wetter und das ist noch nicht der Fall.»

« Wir werden unsere Loipen nicht öffnen »

Doch selbst wenn der Schnee fallen würde, wäre Skilanglauf derzeit nicht erlaubt: «Wir werden unsere Loipen wegen der Gesundheitsmaßnahmen der Regierung nicht öffnen». Auch, wenn seit Januar 2017 keine Loipen mehr geöffnet werden konnten, weil es zu wenig Schnee gab.

Ganz anders verhält es sich mit dem Rodeln: Das Schlittenfahren jedenfalls scheint im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie nicht verboten. «Das Rodeln liegt nicht in unserer Verantwortung und es hängt von der Entscheidung jedes Einzelnen ab», betont Henri Rinnen, Bürgermeister und Präsident des Tourismusbüros.

