Jean-​​Claude Hollerich zum Kardinal ernannt

Papst Franziskus hat am Samstag dreizehn Kardinäle ernannt, darunter auch den Luxemburger Jean-Claude Hollerich. In seiner Predigt erinnerte der Papst sie an die Bedeutung des «Mitgefühls», das «nicht optional, sondern eine wesentliche Voraussetzung» sei. Ein Kardinal müsse bereit sein, «sein Blut zu vergießen».

Jean-Claude Hollerich ist als erster Luxemburger überhaupt zum Kardinal ernannt worden. Er wird somit an den Konklaven für die Wahlen der nächsten Päpste teilnehmen können, sofern er zum Zeitpunkt der Wahlen unter 80 Jahre alt ist. Die Kirche hat jetzt 225 Kardinäle, von denen 128 vom jetzigen Hohen Papst Franziskus ernannt wurden.

(L'essentiel)