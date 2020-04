Vier Schafe von Hunden in Diekirch gerissen

Ein Landwirt, der zwei seiner Schafe tot und zwei weitere schwer verletzt auf einer Weide vorfand, hat am Dienstag die Naturverwaltung kontaktiert. Das teilt das Umweltministerium am mit. Eines der verletzten Tiere musste eingeschläfert werden.

Der Verdacht fiel zunächst auf einen Wolf. Experten der Naturverwaltung, die sich umgehend vor Ort begaben, konnten jedoch auf Grund der Bissverletzungen und anderen Indizien feststellen, dass der Angriff auf Haushunde zurückzuführen war.

Nach Angaben des Umweltministeriums fallen in Luxemburg zahlreiche Schafe Haushunden zum Opfer. In vielen Fällen könne der Besitzer der Hunde nicht ermittelt werden, so dass die Landwirte nicht für den Verlust entschädigt werden.

(L'essentiel)