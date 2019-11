Pro Woche fahren 155 «neue» Autos durch Luxemburg

Artikel per Mail weiterempfehlen

In ihrer neuesten Publikation hat die «Idea Foundation» von der Handelskammer die Auswirkungen des wachsenden Arbeitsmarktes auf den Verkehr unter die Lupe genommen. Daraus geht hervor, dass pro Woche 254 Arbeitsplätze im Großherzogtum neu besetzt werden. Deshalb wird der Verkehr jede Woche mit 155 zusätzlichen Autos – in denen im Schnitt 1,2 Personen sitzen – belastet. 48 der neuen Arbeiter kommen mit Bus oder Bahn, 15 zu Fuß und fünf mit dem Fahrrad.

Das betrifft nicht nur den Verkehr in Luxemburg selbst, sondern auch im grenznahen Ausland. Unter der zunehmenden Verkehrsdichte leiden jedoch die Menschen, die im Großherzogtum wohnen, am meisten: Sie brauchen im Durchschnitt 34 Minuten für eine 13 Kilometer lange Strecke. Pendler aus Frankreich benötigen 54 Minuten für eine 34 Kilometer lange Strecke und Belgier brauchen 51 Minuten, um 42 Kilometer zurückzulegen. Am besten kommen dabei die Nachbarn aus Deutschland weg. Sie brauchen im Schnitt 40 Minuten für 40 Kilometer.

Die «Idea Foundation» schätzt, dass rund 73.000 Autofahrer, die zurzeit alleine zur Arbeit fahren, bis zum Jahr 2025 Fahrgemeinschaften bilden oder die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen müssen, um die Situation auf den Straßen des Großherzogtums nicht weiter zu verschlechtern.

(sw/L'essentiel)