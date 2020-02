«Weniger Alkohol, mehr Spaß» an der Fuesend

Mit dem Beginn der Fuesend an diesem Freitag startet das Gesundheitsministerium erneut eine Kampagne gegen den Alkoholmissbrauch. Sie soll «in erster Linie darauf abzielen, junge Menschen für den umsichtigen und maßvollen Alkoholkonsum zu sensibilisieren», so das Ministerium in einer Erklärung. Vor allem sei aber wichtig, die Bürger auf die Schäden hinzuweisen, die der Missbrauch von Alkohol anrichten kann: «Dieser hat eine nachhaltige Wirkung auf die Gesundheit und ist ein vermeidbarer Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Leberkrankheiten und psychische Störungen», sagt Ministerin Paulette Lenert.

Die Kampagne «Weniger Alkohol, mehr Spaß – Say No to too many Drinks» umfasst Radiospots und Videos, die auf den Kinoleinwänden, in der Straßenbahn und in sozialen Netzwerken ausgestrahlt werden. Während der großen Kavalkade und den Bällen werden zudem an junge Erwachsene und andere Interessierte kostenlos Alkoholtests verteilt.

Übermäßiger Alkoholkonsum unter Erwachsenen ist ein wichtiges Thema der öffentlichen Gesundheit in Luxemburg. Der Prozentsatz der Erwachsenen, die bereits selber Alkohol im Übermaß konsumiert haben, ist einer der höchsten in der EU. Er liegt bei etwa 33 Prozent. Nur Rumänien und Dänemark schneiden schlechter ab.

