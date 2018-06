Groß und Klein feiert mitten in der Natur

«Am Wochenende wollen wir Vögel freilassen, die wir in unserem Zentrum aufgepäppelt haben. Jedes Jahr behandeln wir rund 3000 Tiere», erklärt François Benoy von dem Verein natur&ëmwelt. Das Spektakel findet am Wochenende im Naturhaus in Kockelscheuer im Rahmen des großen Familienfestes statt. Erwartet werden rund 4000 Besucher. «Der Ort, im Freien, mitten in der Natur, ist sehr beliebt. Wer kommen will, sollte allerdings an eine Regenjacke und Stiefel denken, falls sich das Wetter ändert. Unsere Gäste können auf die Bäume klettern oder Forstarbeitern, Schmieden und Schäfern über die Schulter blicken.

Die beliebsteste Attraktion aber sind «die Bienen und die anderen Tiere, die die Besucher füttern können», erklärt Benoy. Schließlich habe man nicht jeden Tag die Möglichkeit, den Tieren so nahe zu kommen. Rund fünfzig Stände, die Handwerks- und Bioprodukte verkaufen sowie gegrillte Gerichte – auch vegan und vegetarisch – runden das Programm ab.

(Séverine Goffin/L'essentiel)