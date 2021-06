Kein Ende des Immobilienbooms in Sicht

«Der Immobilien-Boom in Luxemburg wird nicht anhalten»: Seit Jahren immer das gleiche Lied. Doch kann man damit rechnen, dass sich der Immobilienmarkt 2021 stabilisiert? Auf diese Frage gibt es unterschiedliche Antworten. «Die attraktivsten Lagen in der Luxemburger Innenstadt und der unmittelbaren Umgebung (Strassen, Hesperingen), wo wohnen am teuersten ist, haben bereits ihren Höhepunkt erreicht», sagt Philipp Niemann, Generaldirektor der Maklerfirma Engel & Völkers. Dort sei am ehesten eine Stabilisierung der Preise zu beobachten. An anderen Stellen der Hauptstadt hingegen – unter anderem in Bonneweg, Howald und am Bahnhof – sei die Nachfrage nach Immobilien groß. Dementsprechend sei dort noch ein Preisanstieg zu erwarten.

Dieser werde sich in Zukunft nicht mehr ausschließlich auf die Hauptstadt beschränken, wie Robby Cluyssen von JLL Residential berichtet. «Wir rechnen damit, dass die Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte wieder anziehen wird – unter anderem im Norden des Landes, Ettelbrück und Diekirch,, wo die Preise deutlich unter dem Durchschnitt von Luxemburg-Stadt liegen», sagt der Immobilienexperte.

Stabile Mieten

In diesem Zusammenhang stellt Niemann fest, dass die Corona-Pandemie den Schwerpunkt erneut auf Wohneigentum gelegt hat. Der Grund: «Die Einwohner sehnen sich mehr nach ihrem eigenen Zuhause», erklärt er. Außerdem sollte das Haus über einen Außenbereich verfügen und genug Platz für ein Homeoffice bieten», ergänzt er.

Auf dem Mietmarkt rechnet JLL Residential für das Jahr 2021 damit, dass die Preise weiterhin stabil bleiben. Da die Kaufpreise der Immobilien «anhaltend hoch sind», gibt es «keinen Spielraum» zur Senkung der Mietpreise. «Diese dürften zumindest stabil bleiben, um dem Anleger eine Netto-Durchschnittsrendite von drei Prozent zu gewährleisten», sagt Cluyssen. Viertel wie Belair, Kirchberg oder Gasperich, in denen die Nachfrage vor der Pandemie groß war, würden dennoch zu den ersten gehören, die erneut boomen, so Engel&Volkers.

(Olivier Loyens/L'essentiel)