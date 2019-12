Geeks & Gamer sammeln fast 6000 Euro

Artikel per Mail weiterempfehlen

Dieses Wochenende versammelte sich die gesamte Luxemburger Geek & Gaming-Community von Freitag bis am Sonntag zu den 11F Charity Days, um möglichst viele Spenden zu sammeln. Ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm wurde dabei geboten.

Gleich mehrere Games wurden 48 Stunden nonstop gezockt und dabei live auf Twitch übertragen. Gaming-Begeisterte konnten das Geschehen so via Stream oder live vor Ort verfolgen. Das Event wurde durch den Studentenzirkel der Uni Luxemburg ermöglicht, die ihre Studentenlounge in Belval zur Verfügung stellten.

Insgesamt kamen 5772 Euro an Spendengeldern zusammen, die nun vollständig an Ärzte ohne Grenzen Luxemburg gehen. Die drei großen Partner der Veranstaltungen (BIL, ACL und Roosevelt & Partners spendeten jeweils 1000 Euro.

(L'essentiel)