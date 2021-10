Wie Bitcoin Luxemburger zu Millionären macht

Am Anfang stand die Neugier für «alternative» Technologien. Viele der frühen Bitcoin-Nutzer interessierten sich als Studenten für das neuartige Konzept, das einige als «systemfeindlich» betrachten. Diese Technikfans hatten den richtigen Riecher, wie sich später zeigte. Heute sind sie Millionäre. Fabrice Croiseaux, Geschäftsführer der Firma InTech verfügt über eine lange Erfahrung auf dem luxemburgischen Finanzmarkt. Für L'essentiel blickt er auf die Geschichte von denjenigen, die in Luxemburg mit Kryptowährungen – insbesondere Bitcoin – zu Millionären wurden.

«Sie sind technikbegeistert und haben sich von der fehlenden Regulierung durch den Staat oder ein Finanzinstitut verführen lassen. Am 31. Dezember 2011 war ein Bitcoin 4,7 US-Dollar wert. Wer zu diesem Zeitpunkt 100 Bitcoins (470 US-Dollar) gekauft und sie solange aufbewahrt hat, kommt heute auf ein Vermögen von insgesamt 4,7 Millionen Dollar», erklärt der Krypto-Experte. Auf die Frage, ob Anleger sich heute deswegen in die Finger beißen sollten, lautet seine Antwort: «Ja und nein. Es ist so, als würde man sagen: ‹Hätte ich doch nur diese Zahlen im Lotto gespielt› – aber nach der Ziehung. Damals glaubte niemand, dass der Bitcoin so viel an Wert gewinnen würde», sagt Croiseaux.

Da Luxemburg ein großer Finanzplatz ist, gibt es hierzulande großes Interesse für Kryptowährungen. Trotzdem ist die genaue Zahl der Nutzer von Kryptowährungen schwierig zu beziffern. «In Frankreich besitzen etwa fünf Prozent der Bevölkerung Kryptowährungen, 15 Prozent seien potenzielle Käufer», erklärt Croiseaux weiter. Die meisten Menschen erwerben sie über Handelsplattformen.

Banken sind noch zurückhaltend

Trotz der Nachfrage nach neuen Finanzprodukten positioniert sich der luxemburgische Finanzplatz zu diesem Thema eher zurückhaltend. «Soweit ich weiß, ist Swissquote die einzige Bank, die seiner Kundschaft Finanzprodukte in Kryptowährungen anbietet», erklärt der Experte. Er sei darüber hinaus der Meinung, dass Finanzinstitute «allen Grund haben» sollten, auf «dezentralisierte Finanzprodukte» zu setzen. Dafür sollten sie Fachleute in diesem Gebiet einstellen, um «komplexe Produkte anzubieten, für deren Nutzung kein Finanzinstitut erforderlich ist». Die Zukunft des Finanzwesens liege in diesem Bereich. Trotz Nachfrage von L'essentiel hat sich die Bankvereinigung ABBL nicht zu diesem Thema geäußert.

Der Zurückhaltung der Banken in diesem Bereich steht jedoch im Gegensatz zur Förderung der «Blockchain»-Technologie, die laut Croiseaux in Luxemburg «ziemlich fortgeschritten» sei. Auf einer «Blockchain» werden dezentral Daten gespeichert und verifiziert, ohne dass es einer Zentralinstanz bedarf, Bitcoin basiert auf dieser Technologie.

Potenzielles Spekulationsrisiko

Das Finanzministerium erklärte, dass «die Regierung im Bereich der Blockchain-Technologie sehr aktiv gewesen ist» – und dies seit 2014. «Luxembourg for Finance» sei übrigens aufgefordert worden, eine Taskforce zu schaffen, deren Ziel es ist, die Entwicklung dieser Technologie zu verfolgen. Auch im Bereich der Start-ups sei das Interesse daran groß. Seit 2017 sind 17 Prozent der insgesamt 200 Fintech-Unternehmen in Luxemburg im Bereich «Blockchain» tätig.

Doch die Behörden haben auch die Risiken der Technologie im Blick, die sich etwa durch Spekulationen mit Digitalwährungen ergeben können. So müssen Innovationen «Schritt für Schritt begleitet werden. Was die spekulative Dimension bestimmter Kryptowährungen angeht, so haben die europäischen Aufsichtsbehörden und die luxemburgische Aufsichtskommission des Finanzsektors CSSF schon sehr früh vor den potenziellen Risiken gewarnt», so das Ministerium.

