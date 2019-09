Blaualgen im Stausee Obersauer festgestellt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Obersauerstausse sind das Baden sowie weitere Freizeitaktivoitäten bis auf weiteres verboten. Im Gewässer sind Blaualgen nachgewiesen worden. Das teilte die Regierung am Dienstagmorgen in einer Pressemitteilung mit. Die giftigen Cyanobakterien, wie die Algen in der Fachsprache genannt werden, können sowohl bei Menschen als auch bei Tieren gesundheitliche Probleme verursachen.

Die Wasserwirtschaftsverwaltung empfiehlt daher auch keine Haustiere aus dem See trinken zu lassen und gefangene Fische nicht zu verspeisen. Wer dennoch im See schwimmt und anschließend gesundheitliche Beschwerden hat, sollte umgehend einen Arzt aufsuchen und den Kontakt mit den Algen erwähnen.

Weitere Schließungen

Das aus dem See gewonnene Trinkwasser ist nicht belastet, da es aus einer Tiefe von etwa 25 Metern gewonnen wird. Dort ist die Konzentration der Giftpflanzen sehr gering.

Auch in den Badegewässern in Remerschen und in Weiswampach ist derzeit das Schwimmen aufgrund von Blaualgen untersagt.

(sw/L'essentiel)