Auch Yuriko Backes positiv auf Corona getestet

Die neue Finanzministerin Yuriko Backes ist per PCR-Test positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie die Regierung am Dienstagvormittag bekanntgibt. Sie habe sich sofort in Isolation begeben. Ihrer Arbeit geht sie demnach weiterhin im Homeoffice nach.

Vor wenigen Tagen ist bereits Außenminister Jean Asselborn positiv getestet worden. Ebenfalls infiziert waren bereits Premierminister Xavier Bettel und die Minister Henri Kox, Taina Bofferding, Claude Turmes, Sam Tanson und Claude Haagen.

(L'essentiel)