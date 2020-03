Wie läuft der Coronatest in Luxemburg ab?

Testen, testen, testen. Diesen Rat hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Staaten schon mehrfach gegeben, um die Ausbreitung des Coronavirus erfolgreich bekämpfen zu können. Premierminister Xavier Bettel erklärte, dass Luxemburg eines der Länder ist, die die meisten Tests durchführen.

Aber wie schafft es das Großherzogtum, die Vielzahl der Tests durchzuführen und auszuwerten? Der Patient braucht nur eine Überweisung seines Hausarztes und eine CNS-Versicherung. Deshalb können sich auch Grenzgänger aus Frankreich und Belgien – Länder, in denen es eher schwierig ist, sich auf das neue Virus testen zu lassen – in Luxemburg untersuchen lassen.

Anruf bei positivem Test

Im Coronatest-«Drive-In» in Junglinster herrscht zurzeit immer Hochbetrieb. Dort müssen die Patienten nicht aus ihren Autos aussteigen und können sich quasi im Vorbeifahren testen lassen. Dazu nimmt eine medizinische Fachkraft einen Abstrich aus der Nase oder dem Rachen des Patienten. Das dauert nur wenige Sekunden.

Innerhalb der darauf folgenden 48 Stunden wird der Patient über das Ergebnis informiert. Fällt der Test negativ aus, wird ihm eine SMS zugeschickt. Ist er positiv, ruft das Labor an und gibt ihm weitere Anweisungen.

«Wir testen eigentlich schon den ganzen Tag. Um die Mittagszeit ist die Schlange immer am längsten», sagt eine Pflegering, die vorübergehend am «Drive-In» in Junglinster arbeitet im Gespräch mit L'essentiel. Weitere Einrichtungen dieser Art befinden sich im Niederkerschen und Marnach. Die Adressen sind hier zu finden.

(Thomas Holzer/L'essentiel)