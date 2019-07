Absoluter Hitzerekord nur knapp verpasst

Die Höchsttemperatur lag am Mittwoch bei 37,7 Grad, wie MeteoLux gegenüber L'essentiel sagte. Das reicht aus, um den bisherigen Rekord für den Monat Juli zu brechen. Der lag bisher bei 36,1 Grad und wurde am 4. Juli 2016 aufgestellt.

Der absolute Temperaturrekord liegt in Luxemburg bei 37,9 Grad. So heiß war es am 8. und 12. August 2003. Viel fehlt nicht mehr, um diesen Wert zu erreichen. «Wir werden morgen [Donnerstag] eine neue "Chance" haben, diesen Rekord zu brechen», sagt MeteoLux. Am Donnerstag soll es nämlich noch etwas wärmer. Das Thermometer könnte mancherorts 42 Grad anzeigen.

Auch in den Nachbarländern war es heiß: Mit 38,8 Grad ist es in den Niederlanden der Mittwoch wärmste Tag seit 75 Jahren gewesen, wie das königliche Niederländische Meteorologische Institut mitteilte. In Belgien wurde ein jahrzehntealter Hitzerekord gebrochen. In dem Ort Kleine-Brogel im Nordosten des Landes habe das Thermometer am Mittwochnachmittag 38,9 Grad Celsius angezeigt, teilte David Dehenauw vom Königlichen Meteorologischen Institut (KMI) auf Twitter mit. Das sei der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1833.

(mb/L'essentiel)