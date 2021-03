Schnee, Regen und Minusgrade in Luxemburg

Wolken, Schnee und Regen – in der zweiten Hälfte der Woche bleibt das Wetter wechselhaft in Luxemburg und der Großregion. Am Mittwoch kann es laut Angaben des Wetterdienstes Météolux vor allem am Vormittag regnen. In höheren Lagen ist auch leichter Schneefall möglich. Die Höchsttemperaturen erreichen maximal fünf Grad.

So wird das Wetter!







Ähnliche Temperaturen sagen die Wetterexperten vom Findel für Donnerstag voraus. Dann können die Straßen in den Abendstunden durch erneut einsetzenden Schneefall glatt werden. Zum Wochenende hin soll die Wolkendecke aufreißen, sodass sich die Sonne nach und nach durchsetzt. Das bedeutet aber auch, dass es wieder deutlich kälter wird: In der Nacht zum Sonntag werden Tiefsttemperaturen von minus sechs Grad erwartet.

(sw/L'essentiel)