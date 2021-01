Einzelhandel ist gut auf Kunden vorbereitet

In den letzten Tagen waren die Türen der nicht für lebenswichtig erachteten Geschäfte noch geschlossen, aber oft war im Inneren schon emsiges Treiben zu beobachten, schließlich darf der Einzelhandel am heutigen Montag wieder öffnen. «Wir bereiten eine Aktion für die Wiedereröffnung am 11. Januar vor», erklärt Lizi, Geschäftsführerin des Schuhgeschäfts Witry-Rausch, einen Steinwurf vom Bahnhof entfernt. «Wir bauen alles wieder auf, um die Kunden willkommen zu heißen», sagt sie und reiht Paare von Stiefeln und Schuhen in den Regalen auf. Wie ihre Kollegin teilt auch Lizi ihre Erleichterung. «Ich bin froh, wieder arbeiten zu können. Es war eine Entscheidung der Regierung, wir konnten nichts dagegen tun».

Ein paar Schritte weiter ist es bei Hema, einem Geschäft für Dekoration und Haushaltswaren, genauso geschäftig. «Wir müssen alles in den Regalen umstellen, alles neu arrangieren, das ist eine Menge Arbeit», seufzt Catherine. Der Verkauf von sogenannten «nicht lebensnotwendigen» Produkten wurde ab dem 26. Dezember verboten. Und so waren die Geschäfte seit Weihnachten geschlossen. «Wir hatten noch die ganze Weihnachtsdekoration, wir hatten alles an seinem Platz gelassen. Wir räumen jetzt die neuen Produkte ein», beschreibt Catherine.

Mit Spannung erwarten auch Johny und Alexandre vom Streetwear-Store Urban Diamond die Wiedereröffnung nach dem Lockdown. «Wir hoffen, dass die Kunden in großer Zahl zurückkommen», sagt Alexandre. Das Geschäft hat die Zwangsschließung genutzt, um sich zu reorganisieren. «Wir haben umgeräumt und die Präsentation ein wenig verändert», erklärt Johny, während er den Änderungen den letzten Schliff gibt. Die Ladenbesitzer wurden über die Gesundheitsvorgaben informiert, die anzuwenden sind, sobald die Läden wieder geöffnet sind. «Wir haben eine E-Mail von der Union des commerçants de la Ville de Luxembourg erhalten. Mit unseren 80 Quadratmetern können wir vier oder fünf Kunden gleichzeitig bedienen, wenn sie die Abstände einhalten und die Maske tragen», erklärt der Ladenbesitzer.

(jw/L'essentiel)