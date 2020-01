Belgier will mit seiner Henne auf große Bootstour

Oliver Dessy, ein 44-jähriger Berufsfotograf aus Koerich, hat sich zum Ziel gesetzt, mit dem Kajak den Rhein von Chur bis Rotterdam hinunterzufahren. Die Reise wird ihn über 1300 Kilometer durch sechs Länder (Schweiz, Liechtenstein, Österreich, Frankreich, Deutschland und die Niederlande) führen. Mit an Bord soll seine Henne Loreleï sein.

«Loreleï und ich bereiten uns seit einem guten Jahr gut auf der Sauer, der Mosel und dem Rhein vor», verrät der Abenteurer. «Meine Henne ist sechs Monate alt und wurde in einem Brutkasten zu Hause geboren und sie ist sehr zahm. Sie kann schwimmen und ich werde sie sicher, vor Raubtieren geschützt, in ihrem Käfig halten, wenn wir unser Biwak für die Nacht am Fluss aufstellen». Die für 20 Tage geplante Reise unternimmt der 44-Jährige «in völliger Eigenverantwortung» und rechnet mit Kosten von fast 3000 Euro.

«Meine Grundidee war es, ein Experiment auf eigene Faust durchzuführen», sagt Olivier. «Ich wollte das Entdecken der Landschaft mit einem langsamen Transportmittel kombinieren und die Orte fotografieren, die mich inspirieren. Und dann dachte ich, es würde meinen Bildern eine zusätzliche Dimension verleihen, meine Henne mit einzubeziehen».

(Fréderic Lambert /L'essentiel)