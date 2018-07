Zahlreiche Spenden für Brandopfer in Esch

Antonella De Luca aus Berchem hat derzeit alle Hände voll zu tun. Nach dem zerstörerischen Brand im Escher Restaurant-Club «Showtime», der auch die Nachbarhäuser nicht verschont hatte, startete sie auf Facebook einen Spendenaufruf, der auch in L'essentiel veröffentlicht wurde. Seitdem hört ihr Telefon nicht mehr auf zu klingeln. «Alles begann am Dienstag. Eine Freundin bat mich am Telefon, mit meinen Kontakten zu helfen. Ihre Tochter, eine Mutter mit drei Kindern, hatte bei dem Brand alles verloren.»

Antonella, die auch als Präsidentin des karitativen Vereins Lux-Lagos tätig ist, zögerte keine Sekunde. «Als ich in der Zeitung davon las, was in Esch passiert war, dachte ich sofort daran, wie ich einen Beitrag leisten könnte.» Am Dienstag erreichten sie zwischen 13 Uhr und Mitternacht unglaubliche 1000 Anrufe oder Nachrichten. «Man bat mir Schuhe, Kleidung, Fernseher oder Sofas an. Ich musste einiges sogar ablehnen, weil ich nicht wusste, wo ich all das unterbringen soll», erzählt sie.

«Ich wurde sogar vom Schwimmbad in Bettemburg angerufen. Sie baten mir Duschprodukte an. Das Recyclingcenter in Gasperich wiederum erklärte sich bereit, Kleider und Schuhe bei ihnen zu lagern.» Mandy Ragni, Schöffin in Esch/Alzette, meldete sich bei De Luca, um ihr einen Lagerraum bei Inter-Actions anzubieten. Die Spendenaktion übertraf bei weitem alle Erwartungen. «Mit all dem, was mir die Leute schicken, werde ich auch anderen Betroffenen helfen können», freut sie sich.

Die Spenden können in der Rue Meckenhech Nummer 15D in Berchem oder an der Rue Nothomb Nummer 11 in Esch/Alzette abgegeben werden.

(Gaël Padiou/ L'essentiel)